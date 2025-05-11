Чемоданы с секретом – в Японии три китайца пытались вывезти редких раков

В Японии задержали трех граждан Китая со 160 килограммами раков-отшельников.

Фото: Wikipedia

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Японии на островах Амами полиция задержала трех граждан Китая, которые пытались вывезти из страны сотни раков-отшельников, занесенных в список охраняемых видов. Об этом сообщает CNN.

У 24-летнего Ляо Чжибиня, 26-летнего Сун Чжэньхао и 27-летнего Го Цзявэя правоохранители обнаружили около 160 килограммов живых раков в шести чемоданах. Их содержимое вызвало подозрение у работников отеля, где остановились мужчины. По словам полиции, персонал услышал характерный «шелест» из багажа, который туристы попросили временно хранить.

По прибытии на место следственно-оперативной группы чемоданы были открыты, и правоохранители обнаружили тысячи раков-отшельников. Когда подозреваемые вернулись в отель, их сразу же задержали за хранение охраняемых животных без соответствующего разрешения.

Продолжается расследование. Японское законодательство строго регулирует отлов и перевозку диких животных, в том числе имеющих экологическое значение или находящихся под угрозой исчезновения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.