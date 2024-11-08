За яких умов донори мають право на лікарняні в розмірі 100%

Деякі українці можуть одержати лікарняних у розмірі 100%, проте для цього є умови.

У Пенсійному фонді України пояснили, що згідно із законом, особи, які протягом року безкоштовно здали кров в обсязі, що дорівнює двом максимально допустимим разовим дозам, або плазму крові в обсязі, що дорівнює чотирьом максимально допустимим разовим дозам, мають право на отримання 100% середньої заробітної плати у разі тимчасової непрацездатності через захворювання.

Право на пільговий розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності для донорів крові підтверджується такими документами:

копія довідки за формою 435/о "Довідка про надання донорам пільг"

довідка від медичного закладу, в якій зазначені дози та кратності проведених донацій крові або її компонентів, а також дати цих донацій

чи копія посвідчення донора крові.

Ці документи застрахована особа (донор) надає своєму страхувальнику, який визначає розмір належної йому допомоги з тимчасової непрацездатності.

У ПФУ додали, що стандартна донація крові передбачає максимально допустиму дозу об'ємом 450 мл (без урахування (до 40 мл) крові, вилученої для тестування).

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