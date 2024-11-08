Практика судів
  1. В Україні

За яких умов донори мають право на лікарняні в розмірі 100%

12:43, 8 листопада 2024
Деякі українці можуть одержати лікарняних у розмірі 100%, проте для цього є умови.
За яких умов донори мають право на лікарняні в розмірі 100%
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Пенсійному фонді України пояснили, що згідно із законом, особи, які протягом року безкоштовно здали кров в обсязі, що дорівнює двом максимально допустимим разовим дозам, або плазму крові в обсязі, що дорівнює чотирьом максимально допустимим разовим дозам, мають право на отримання 100% середньої заробітної плати у разі тимчасової непрацездатності через захворювання.

Право на пільговий розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності для донорів крові підтверджується такими документами:

  • копія довідки за формою 435/о "Довідка про надання донорам пільг"
  • довідка від медичного закладу, в якій зазначені дози та кратності проведених донацій крові або її компонентів, а також дати цих донацій
  • чи копія посвідчення донора крові.

Ці документи застрахована особа (донор) надає своєму страхувальнику, який визначає розмір належної йому допомоги з тимчасової непрацездатності.

У ПФУ додали, що стандартна донація крові передбачає максимально допустиму дозу об'ємом 450 мл (без урахування (до 40 мл) крові, вилученої для тестування).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Пенсійний фонд лікарняні донор крові

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Глава Нацбанку Андрій Пишний заявив, що Україна очікує цього року від партнерів 41,5 млрд доларів

Міжнародні резерви дещо знизяться на прогнозному горизонті, але вони залишатимуться на належному рівні, й НБУ зможе зберігати стійкість валютного ринку – підкреслив Андрій Пишний.

Орбан назвав «відкритим питанням» 50 млрд євро кредиту Україні від G7, що може вплинути на бюджет України 2025 року

Відповідно залишається відкритим питання підтримки бюджету України в 2025 році.

Порядок визначення розміру доплати до пенсії непрацюючому пенсіонеру, який проживає на території радіоактивного забруднення – позиція Верховного Суду

Верховний Суд вказав на порядок застосування закону про Державний бюджет України на 2024 рік у частині визначення спеціальної розрахункової величини для визначення розміру доплати до пенсії непрацюючому пенсіонеру, який проживає на території радіоактивного забруднення.

Порушення облрадою власної процедури прийняття рішення, що спотворює волевиявлення депутата як представника мешканців територіальної громади – позиція Верховного Суду

Порушення вимог Регламенту селищної (сільської, міської) ради під час пленарного прийняття рішень нівелює його правове значення, ставить під сумнів володіння депутатами повною інформацією для ухвалення рішення та не сприяє підвищенню довіри громадян до представницького органу місцевого самоврядування – Верховний Суд.

Етична рада допустила до співбесід 10 кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя по квоті З’їзду суддів: список

Двоє претендентів на посади членів Ради правосуддя отримали відмову через проблеми з українською мовою.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Іванчук
    Вадим Іванчук
    суддя Київського районного суду м. Одеси