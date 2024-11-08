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В Україні оновили процедуру державної інвентаризації земель

11:13, 8 листопада 2024
Документом унормовується процедура погодження та затвердження документації із землеустрою щодо інвентаризації земель
В Україні оновили процедуру державної інвентаризації земель
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Як відомо, Президент України Володимир Зеленський підписав закон 3993-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інтересів власників земельних часток (паїв), а також застосування адміністративної процедури у сфері земельних відносин», який значно спрощує проведення державної інвентаризації земель та затвердження необхідної документації із землеустрою.

Міністерство аграрної політики та продовольства України повідомило, законом унормовується процедура погодження та затвердження документації із землеустрою щодо інвентаризації земель  Згідно із змінами до частини сьомої статті 186 Земельного кодексу протягом 10 робочих днів постійний землекористувач (підприємство, установа та організація, що перебуває у державній власності) має надати свої висновки про погодження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель або про відмову в її погодженні з обов’язковим посиланням на визначені підстави. В іншому випадку така технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель вважається погодженою.

Державна інвентаризація земель проводиться Держгеокадастром та для наповнення Державного земельного кадастру відомостями про землі державної власності природно-заповідного фонду,  водного фонду, транспорту, оборони, сільськогосподарського призначення тощо.

«В цілому проведення інвентаризації земель є важливим інструментом для формування повноцінної бази даних про всі земельні ділянки в межах територій адміністративно-територіальних одиниць та територіальних громад. Це полегшить прийняття управлінських рішень органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування», - заявили у відомстві.

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