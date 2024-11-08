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На Одещині село Першотравневе перейменували у Гурівське на честь розвідки

14:32, 8 листопада 2024
Населений пункт в Одеській області перейменували у Гурівське ― на честь Воєнної розвідки.
На Одещині село Першотравневе перейменували у Гурівське на честь розвідки
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На честь воїнів ГУР МО України у межах процесу деколонізації у Роздільнянському районі на Одещині село Першотравневе перейменували у Гурівське. Відповідне рішення ухвалили з метою відзначення важливого внеску української спецслужби у захист національних інтересів від зовнішніх загроз, зміцнення обороноздатності нашої держави та вшанування звитяг воєнних розвідників.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Як зазначається, назва Гурівське, яка вшановує Воєнну розвідку України ― невипадкова для Одещини: вона символізує тяглість історичних традицій у творенні національних спецслужб.

Так, саме в Одесі у 1886 році народився видатний військовий діяч часів Української революції 1917-1921 років, генерал-хорунжий Армії Української Народної Республіки, один із організаторів військової спецслужби Державного Центру УНР в екзилі Всеволод Змієнко (1886-1938).

Раніше у центрі Одеси з’явилась вулиця, названа на честь керівника розвідки УНР Всеволода Змієнка.

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Одеса Міноборони

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