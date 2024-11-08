На Одесщине село Первомайское переименовали в Гуровское в честь разведки

Населенный пункт в Одесской области переименовали в Гуровское – в честь Военной разведки.

В честь воинов ГУР МО Украины в рамках процесса деколонизации в Раздельнянском районе на Одесщине село Первомайское переименовали в Гуровское. Соответствующее решение было принято с целью отличия важного вклада украинской спецслужбы в защиту национальных интересов от внешних угроз, укрепление обороноспособности нашего государства и чествование побед военных разведчиков.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Как отмечается, название Гуровское, которое чествует Военную разведку Украины, неслучайно для Одесщины: оно символизирует продолжительность исторических традиций в создании национальных спецслужб.

Так, именно в Одессе в 1886 году родился выдающийся военный деятель времен Украинской революции 1917-1921 годов, генерал-хорунжий Армии Украинской Народной Республики, один из организаторов военной спецслужбы Государственного Центра УНР в экзиле Всеволод Змиенко (1886-1939)

Ранее в центре Одессы появилась улица, названная в честь руководителя разведки УНР Всеволода Змиенко.

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