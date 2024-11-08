Двое судей признаны таким, что не соответствуют занимаемой должности — ВККС

7 ноября в заседаниях коллегий Высшей квалификационной комиссии судей Украины проводились собеседования и определялись результаты квалификационной оценки шести судей местных и апелляционных судов на соответствие занимаемой должности и результаты первичной квалификационной оценки одного судьи. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.
По результатам квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности Комиссией приняты следующие решения:
Шейко Татьяна Ивановна – Окружной административный суд города Киева – 635,5 – не соответствует занимаемой должности. Внести в Высший совет правосудия представление об увольнении судьи с должности
Шевчук Василий Владимирович - Славутский горрайонный суд Хмельницкой области - 788,375 - внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о соответствии судьи занимаемой должности.
Гальонкина Юлия Сергеевна – Октябрьский районный суд города Полтавы – 618,13 – не соответствует занимаемой должности. Внести в Высший совет правосудия представление об увольнении судьи с должности.
Крутова Ольга Николаевна - Арцизский районный суд Одесской области - 717,75 - внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о соответствии судьи занимаемой должности.
Курило Лиана Владимировна - Харьковский апелляционный административный суд - прекращена квалификационная оценка.
Черевко Сергей Павлович - Малиновский районный суд города Одессы - прекращена квалификационная оценка.
По результатам первичной квалификационной оценки Комиссией принято следующее решение:
Скарлат Елена Ивановна – Вышгородский районный суд Киевской области – утвердить заключение по результатам проведения первичной квалификационной оценки судьи. Признать судью такой, что не подтвердила возможность осуществления правосудия в соответствующем суде. Внести в Высший совет правосудия представление об отстранении судьи от осуществления правосудия
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