Двое судей признаны таким, что не соответствуют занимаемой должности — ВККС

В ВККС заявили, что еще один судья не подтвердил возможность осуществления правосудия в соответствующем суде.

Фото: vkksu.gov.ua

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7 ноября в заседаниях коллегий Высшей квалификационной комиссии судей Украины проводились собеседования и определялись результаты квалификационной оценки шести судей местных и апелляционных судов на соответствие занимаемой должности и результаты первичной квалификационной оценки одного судьи. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

По результатам квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности Комиссией приняты следующие решения:

Шейко Татьяна Ивановна – Окружной административный суд города Киева – 635,5 – не соответствует занимаемой должности. Внести в Высший совет правосудия представление об увольнении судьи с должности

Шевчук Василий Владимирович - Славутский горрайонный суд Хмельницкой области - 788,375 - внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о соответствии судьи занимаемой должности.

Гальонкина Юлия Сергеевна – Октябрьский районный суд города Полтавы – 618,13 – не соответствует занимаемой должности. Внести в Высший совет правосудия представление об увольнении судьи с должности.

Крутова Ольга Николаевна - Арцизский районный суд Одесской области - 717,75 - внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о соответствии судьи занимаемой должности.

Курило Лиана Владимировна - Харьковский апелляционный административный суд - прекращена квалификационная оценка.

Черевко Сергей Павлович - Малиновский районный суд города Одессы - прекращена квалификационная оценка.

По результатам первичной квалификационной оценки Комиссией принято следующее решение:

Скарлат Елена Ивановна – Вышгородский районный суд Киевской области – утвердить заключение по результатам проведения первичной квалификационной оценки судьи. Признать судью такой, что не подтвердила возможность осуществления правосудия в соответствующем суде. Внести в Высший совет правосудия представление об отстранении судьи от осуществления правосудия

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