Кабмин ужесточает требования к экспорту зерна и меда – что меняется в правилах игры с декабря

Кабмин во исполнение Налогового и Таможенных кодексов принял постановление о введении режима экспертного обеспечения от 29.10.2024 № 1261. Следовательно, с 1 декабря заработает режим экспортного обеспечения для отдельных сельскохозяйственных товаров, таких как мед, орехи грецкие, пшеница, рожь, ячмень, кукуруза и другие. Об этом сообщил народный депутат и глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
По его словам, такое решение призвано окончательно положить конец схемам по вывозу зерна без уплаты налогов и возврата валютной выручки.
«Принятые изменения направлены на обеспечение возврата валюты в государство и преодоление схем уклонения при осуществлении плательщиками операций по экспорту сельскохозяйственной продукции», - отметил он.
Новые правила, которые вводятся:
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