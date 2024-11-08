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Кабмин ужесточает требования к экспорту зерна и меда – что меняется в правилах игры с декабря

14:14, 8 ноября 2024
По словам Даниила Гетманцева, такое решение призвано окончательно положить конец схемам по вывозу зерна без уплаты налогов и возврата валютной выручки.
Кабмин ужесточает требования к экспорту зерна и меда – что меняется в правилах игры с декабря
Источник фото: Слуга народа
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Кабмин во исполнение Налогового и Таможенных кодексов принял постановление о введении режима экспертного обеспечения от 29.10.2024 № 1261. Следовательно, с 1 декабря заработает режим экспортного обеспечения для отдельных сельскохозяйственных товаров, таких как мед, орехи грецкие, пшеница, рожь, ячмень, кукуруза и другие. Об этом сообщил народный депутат и глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, такое решение призвано окончательно положить конец схемам по вывозу зерна без уплаты налогов и возврата валютной выручки.

«Принятые изменения направлены на обеспечение возврата валюты в государство и преодоление схем уклонения при осуществлении плательщиками операций по экспорту сельскохозяйственной продукции», - отметил он.

Новые правила, которые вводятся:

  • экспорт таких товаров может производиться только зарегистрированными плательщиками НДС;
  • устанавливаются минимально допустимые экспортные цены, по которым может быть осуществлен экспорт продукции;
  • до дня подачи таможенной декларации плательщик обязан составить и зарегистрировать налоговую накладную в Едином реестре налоговых накладных;
  • регистрация такой накладной может быть остановлена;
  • только зарегистрированная накладная дает право на оформление таможенной декларации и осуществление экспорта;
  • плательщики, у которых невозврат валюты на дату составления налоговой накладной составляет не более 20%, применяют ставку 0% при экспорте, все остальные 14% или 20%;
  • при возврате валюты плательщики смогут скорректировать ставки 14% и/или 20% на 0% налога.

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Кабинет Министров Украины Даниил Гетманцев

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