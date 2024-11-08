США поддержат переговоры Украины с рф, если в них будет заинтересован Зеленский – спикер Миллер

Спикер Госдепартамента США подчеркнул, что если украинский Президент решит, что хочет начать переговоры с россией – США поддержат это.

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Спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил о готовности Соединенных Штатов Америки поддержать переговоры между Украиной и рф, если Президент Владимир Зеленский будет заинтересован в них.

Как пишет Европейская правда, Миллер подчеркнул, что если украинский Президент решит, что хочет начать переговоры с россией – США поддержат это.

«Такой была наша политика – наша давняя политика, что именно Президент Зеленский должен решать, когда приходит время для переговоров. Это не то, к чему мы или какая-либо другая страна должны его подталкивать», – подчеркнул он.

Спикер акцентировал, что США поддержат Зеленского в любом процессе, «направленном на обеспечение справедливого и длительного мира, но это, в конце концов, его решение». В то же время он подчеркнул, что «никаких признаков того, что путин готовы отказаться от своей цели продолжать поглощать украинскую территорию» не заметно.

По мнению Миллера, переговоры, которых хотел бы путин, «это не те переговоры, в которых заинтересован Президент Зеленский, и не должен быть заинтересован».

Ранее Зеленский подчеркнул, что Украине нужно достаточное количество оружия, а не поддержка в переговорах.

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