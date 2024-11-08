США підтримають переговори України з рф, якщо в них буде зацікавлений Зеленський – речник Міллер

Речник Держдепартаменту США акцентував, що якщо український Президент вирішить, що хоче розпочати переговори із росією – США підтримають це.

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Речник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив про готовність Сполучених Штатів Америки підтримати переговори між Україною та рф, якщо Президент Володимир Зеленський буде зацікавлений в них.

Як пише Європейська правда, Міллер акцентував, що якщо український Президент вирішить, що хоче розпочати переговори із росією – США підтримають це.

«Такою була наша політика – наша давня політика, що саме Президент Зеленський має вирішувати, коли настає час для переговорів. Це не те, до чого ми або будь-яка інша країна повинні його підштовхувати», – наголосив він.

Речник акцентував, що США підтримають Зеленського в будь-якому процесі, «спрямованому на забезпечення справедливого і тривалого миру, але це, зрештою, його рішення». Водночас він наголосив, що «жодних ознак того, що путін готовий відмовитися від своєї мети продовжувати поглинати українську територію» не помітно.

На думку Міллера, переговори, яких хотів би путін, «це не ті переговори, в яких зацікавлений Президент Зеленський, та й не повинен бути зацікавлений».

Раніше Зеленський наголосив, що Україні потрібна достатня кількість зброї, а не підтримка в переговорах.

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