Кабмін посилює вимоги до експорту зерна та меду – що змінюється у правилах гри з грудня

Кабмін на виконання Податкового та Митних кодексів прийняв постанову про запровадження режиму експертного забезпечення від 29.10.2024 № 1261. Відтак, з 1 грудня запрацює режим експортного забезпечення для окремих сільськогосподарських товарів, таких як мед, горіхи волоські, пшениця, жито, ячмінь, кукурудза та інші. Про це повідомив народний депутат та голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
За його словами, таке рішення покликано остаточно покласти край схемам з вивозу зерна без сплати податків та повернення валютної виручки.
«Прийняті зміни спрямовані на забезпечення повернення валюти до держави та подолання схем ухилення під час здійснення платниками операцій з експорту сільськогосподарської продукції», - зазначив він.
Нові правила, які запроваджуються:
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