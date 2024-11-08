Кабмін посилює вимоги до експорту зерна та меду – що змінюється у правилах гри з грудня

За словами Данила Гетманцева, таке рішення покликано остаточно покласти край схемам з вивозу зерна без сплати податків та повернення валютної виручки.

Джерело фото: Слуга народу

Кабмін на виконання Податкового та Митних кодексів прийняв постанову про запровадження режиму експертного забезпечення від 29.10.2024 № 1261. Відтак, з 1 грудня запрацює режим експортного забезпечення для окремих сільськогосподарських товарів, таких як мед, горіхи волоські, пшениця, жито, ячмінь, кукурудза та інші. Про це повідомив народний депутат та голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, таке рішення покликано остаточно покласти край схемам з вивозу зерна без сплати податків та повернення валютної виручки.

«Прийняті зміни спрямовані на забезпечення повернення валюти до держави та подолання схем ухилення під час здійснення платниками операцій з експорту сільськогосподарської продукції», - зазначив він.

Нові правила, які запроваджуються:

експорт таких товарів може здійснюватися лише зареєстрованими платниками ПДВ;

встановлюються мінімально допустимі експортні ціни за якими може бути здійснено експорт продукції;

до дня подання митної декларації платник зобов’язаний скласти та зареєструвати податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних;

реєстрація такої накладної може бути зупинена;

тільки зареєстрована накладна дає право на оформлення митної декларації та здійснення експорту;

платники, у яких неповернення валюти на дату складання податкової накладної становить не більше 20%, застосовують ставку 0% при експорті, всі інші 14% або 20%;

при поверненні валюти платники зможуть відкоригувати ставки 14% та/або 20% на 0% податку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.