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Кабмін посилює вимоги до експорту зерна та меду – що змінюється у правилах гри з грудня

14:14, 8 листопада 2024
За словами Данила Гетманцева, таке рішення покликано остаточно покласти край схемам з вивозу зерна без сплати податків та повернення валютної виручки.
Кабмін посилює вимоги до експорту зерна та меду – що змінюється у правилах гри з грудня
Джерело фото: Слуга народу
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Кабмін на виконання Податкового та Митних кодексів прийняв постанову про запровадження режиму експертного забезпечення від 29.10.2024 № 1261. Відтак, з 1 грудня запрацює режим експортного забезпечення для окремих сільськогосподарських товарів, таких як мед, горіхи волоські, пшениця, жито, ячмінь, кукурудза та інші. Про це повідомив народний депутат та голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, таке рішення покликано остаточно покласти край схемам з вивозу зерна без сплати податків та повернення валютної виручки.

«Прийняті зміни спрямовані на забезпечення повернення валюти до держави та подолання схем ухилення під час здійснення платниками операцій з експорту сільськогосподарської продукції», - зазначив він.

Нові правила, які запроваджуються:

  • експорт таких товарів може здійснюватися лише зареєстрованими платниками ПДВ;
  • встановлюються мінімально допустимі експортні ціни за якими може бути здійснено експорт продукції;
  • до дня подання митної декларації платник зобов’язаний скласти та зареєструвати податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних;
  • реєстрація такої накладної може бути зупинена;
  • тільки зареєстрована накладна дає право на оформлення митної декларації та здійснення експорту;
  • платники, у яких неповернення валюти на дату складання податкової накладної становить не більше 20%, застосовують ставку 0% при експорті, всі інші 14% або 20%;
  • при поверненні валюти платники зможуть відкоригувати ставки 14% та/або 20% на 0% податку.

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Кабінет Міністрів України Данило Гетманцев

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