Двох суддів визнано такими, що не відповідають займаній посаді — ВККС

У ВККС заявили, що ще одна суддя не підтвердила можливості здійснення правосуддя у відповідному суді.

Фото: vkksu.gov.ua

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7 листопада в засіданнях колегій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України проводилися співбесіди та визначалися результати кваліфікаційного оцінювання шістьох суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді та результати первинного кваліфікаційного оцінювання однієї судді. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

За результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді Комісією ухвалено такі рішення:

Шейко Тетяна Іванівна - Окружний адміністративний суд міста Києва - 635,5 - не відповідає займаній посаді. Внести до Вищої ради правосуддя подання про звільнення судді з посади.

Шевчук Василь Володимирович - Славутський міськрайонний суд Хмельницької області - 788,375 - внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання щодо відповідності судді займаній посаді.

Гальонкіна Юлія Сергіївна - Октябрський районний суд міста Полтави - 618,13 - не відповідає займаній посаді. Внести до Вищої ради правосуддя подання про звільнення судді з посади.

Крутова Ольга Миколаївна - Арцизький районний суд Одеської області - 717,75 - внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання щодо відповідності судді займаній посаді.

Курило Ліана Володимирівна - Харківський апеляційний адміністративний суд - припинено кваліфікаційне оцінювання.

Черевко Сергій Павлович - Малиновський районний суд міста Одеси - припинено кваліфікаційне оцінювання.

За результатами первинного кваліфікаційного оцінювання Комісією ухвалено таке рішення:

Скарлат Олена Іванівна - Вишгородський районний суд Київської області - затвердити висновок за результатами проведення первинного кваліфікаційного оцінювання судді. Визнати суддю такою, що не підтвердила можливості здійснення правосуддя у відповідному суді. Внести до Вищої ради правосуддя подання про відсторонення судді від здійснення правосуддя.

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