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В Украине обновили процедуру государственной инвентаризации земель

11:13, 8 ноября 2024
Документом нормируется процедура согласования и утверждения документации по землеустройству по инвентаризации земель.
В Украине обновили процедуру государственной инвентаризации земель
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Как известно, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 3993-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по защите интересов собственников земельных долей (паев), а также применение административной процедуры в сфере земельных отношений», значительно упрощающий проведение государственной инвентаризации земель и утверждение необходимой документации по землеустройству.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сообщило, что законом нормируется процедура согласования и утверждения документации по землеустройству относительно инвентаризации земель предоставить свои выводы о согласовании технической документации по землеустройству по инвентаризации земель или об отказе в ее согласовании с обязательной ссылкой на определенные основания. В противном случае такая техническая документация по землеустройству по инвентаризации земель считается согласованной.

Государственная инвентаризация земель проводится Госгеокадастром и для наполнения Государственного земельного кадастра сведениями о землях государственной собственности природно-заповедного фонда, водного фонда, транспорта, обороны, сельскохозяйственного назначения.

«В целом проведение инвентаризации земель является важным инструментом для формирования полноценной базы данных обо всех земельных участках в пределах территорий административно-территориальных единиц и территориальных общин. Это облегчит принятие управленческих решений органами исполнительной власти и органами местного самоуправления», – заявили в ведомстве.

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