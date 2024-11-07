Практика судов
  1. В Украине
  2. / Законодательство

Владимир Зеленский подписал закон, которым продлены сроки оформления земельных паев

17:45, 7 ноября 2024
Президент Украины подписал закон об усилении защиты прав владельцев земельных паев.
Владимир Зеленский подписал закон, которым продлены сроки оформления земельных паев
Фото: Офис Президента
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который усиливает защиту прав владельцев земельных долей (паев) и вводит новые административные процедуры в земельных отношениях. Как ранее сообщалось, Верховная Рада поддержала предложения Президента к Закону №11150 по защите интересов владельцев земельных паев.

Согласно новым положениям закона, среди основных изменений - продление срока оформления невостребованных земельных участков и распределения земель среди владельцев паев и их наследников до 2028 года. С 2025 года также планируется осуществить распределение земель, оставшихся в коллективной собственности после предыдущих процессов.

Документ также предусматривает восстановление обязательного повышения квалификации сертифицированных инженеров-землеустроителей, которое было остановлено на время действия военного положения. Также продлена до 2026 года реализация пилотного проекта по внесению сведений в Государственный земельный кадастр.

Закон дает возможность использования средств от возмещения потерь лесохозяйственного производства на разработку рабочих проектов землеустройства и реализацию мероприятий, предусмотренных этими проектами.

Кроме того, закон устанавливает, что средства от возмещения потерь сельскохозяйственного назначения, которые остаются в местных бюджетах, должны быть потрачены на охрану земель.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

закон Владимир Зеленский земля

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Коалиция в Германии развалилась, не успев проголосовать бюджет, где должна быть помощь Украине

Как отмечает народный депутат Галина Янченко, в бюджете Германии на 2025 год должна была быть заложена помощь Украине от 4 до 8 миллиардов евро.

Судья выехала за границу и уже не вернулась в суд – судью предложено уволить за уклонение от осуществления правосудия

Судья Хозяйственного суда Харьковской области просила предоставить ей возможность «дотянуть» до отставки за свой счет.

Если мужчина добровольно мобилизовался, имея право на отсрочку, то потом он не может потребовать признать действия ТЦК незаконными

Мужчина добровольно мобилизовался и был направлен для прохождения военной службы в Силы территориальной обороны ВСУ, но затем попытался оспорить действия ТЦК.

Верховный Суд объяснил, как применяется закон Третьяковой о лишении мобилизованных учителей права на сохранение среднего заработка

Учитель школы, который служит в ВСУ, утверждал, что мобилизованные педагоги имеют право на сохранение среднего заработка – что решил Верховный Суд.

Отчим ребенка с инвалидностью, который его содержит и воспитывает, не имеет права на отсрочку – Верховный Суд

Верховный Суд признал, что мужчина, который с 2016 года содержит и воспитывает ребенка с инвалидностью, будучи в статусе отчима, не может претендовать на отсрочку, даже если родной отец не участвует в жизни ребенка.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Мельниченко
    Людмила Мельниченко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олена Патратій
    Олена Патратій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва