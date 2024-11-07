Владимир Зеленский подписал закон, которым продлены сроки оформления земельных паев

Президент Украины подписал закон об усилении защиты прав владельцев земельных паев.

Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который усиливает защиту прав владельцев земельных долей (паев) и вводит новые административные процедуры в земельных отношениях. Как ранее сообщалось, Верховная Рада поддержала предложения Президента к Закону №11150 по защите интересов владельцев земельных паев.

Согласно новым положениям закона, среди основных изменений - продление срока оформления невостребованных земельных участков и распределения земель среди владельцев паев и их наследников до 2028 года. С 2025 года также планируется осуществить распределение земель, оставшихся в коллективной собственности после предыдущих процессов.

Документ также предусматривает восстановление обязательного повышения квалификации сертифицированных инженеров-землеустроителей, которое было остановлено на время действия военного положения. Также продлена до 2026 года реализация пилотного проекта по внесению сведений в Государственный земельный кадастр.

Закон дает возможность использования средств от возмещения потерь лесохозяйственного производства на разработку рабочих проектов землеустройства и реализацию мероприятий, предусмотренных этими проектами.

Кроме того, закон устанавливает, что средства от возмещения потерь сельскохозяйственного назначения, которые остаются в местных бюджетах, должны быть потрачены на охрану земель.

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