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Володимир Зеленський підписав закон, яким продовжено строки оформлення земельних паїв

17:45, 7 листопада 2024
Президент України підписав закон про посилення захисту прав власників земельних паїв.
Володимир Зеленський підписав закон, яким продовжено строки оформлення земельних паїв
Фото: Офіс Президента
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Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який посилює захист прав власників земельних часток (паїв) і запроваджує нові адміністративні процедури в земельних відносинах. Як раніше повідомлялося, Верховна Рада підтримала пропозиції Президента до Закону №11150 щодо захисту інтересів власників земельних паїв.

Згідно з новими положеннями закону, серед основних змін — продовження строку оформлення невитребуваних земельних ділянок і розподілу земель серед власників паїв та їх спадкоємців до 2028 року. З 2025 року також планується здійснити розподіл земель, що залишилися в колективній власності після попередніх процесів.

Документ також передбачає відновлення обов'язкової підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників, яке було зупинене на час дії військового стану. Також продовжено до 2026 року реалізацію пілотного проекту із внесення відомостей до Державного земельного кадастру.

Закон дає можливість використання коштів від відшкодування втрат лісогосподарського виробництва на розроблення робочих проектів землеустрою та реалізацію заходів, передбачених цими проектами.

Крім того, закон встановлює, що кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського призначення, які залишаються в місцевих бюджетах, мають бути витрачені на охорону земель.

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