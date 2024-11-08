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При каких условиях доноры имеют право на больничные в размере 100%

12:43, 8 ноября 2024
Некоторые украинцы могут получить больничных в размере 100%, однако для этого есть условия.
При каких условиях доноры имеют право на больничные в размере 100%
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В Пенсионном фонде Украины пояснили, что согласно закону, лица, которые в течение года бесплатно сдали кровь в объеме, равном двум максимально допустимым разовым дозам, или плазму крови в объеме, равном четырем максимально допустимым разовым дозам, имеют право на получение 100% средней заработной платы при временной нетрудоспособности из-за заболевания.

Право на льготный размер пособия по временной нетрудоспособности для доноров крови подтверждается следующими документами:

- копия справки по форме 435/о "Справка о предоставлении донорам льгот"

- справка от медицинского учреждения, где указаны дозы и кратности проведенных донаций крови или ее компонентов, а также даты этих донаций

- или копия удостоверения донора крови.

Эти документы застрахованное лицо (донор) предоставляет своему страхователю, определяющему размер причитающейся ему помощи по временной нетрудоспособности.

В ПФУ добавили, что стандартная донация крови предусматривает максимально допустимую дозировку объемом 450 мл (без учета (до 40 мл) крови, изъятой для тестирования).

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Пенсионный фонд больничные донор крови

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