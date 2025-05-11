Как ветераны и их семьи могут бесплатно получить образование или пройти переподготовку

20:14, 11 мая 2025
Минветеранов финансирует образование для ветеранов и их семей.
Фото: od.cmr.gov.ua
Для ветеранов, ветеранкок и их семей в рамках программы Министерства по делам ветеранов Украины предоставляется возможность бесплатно получать образование, проходить переподготовку или повышение квалификации. Это важный этап на пути к возвращению в гражданскую жизнь после службы. Об этом напоминает Харьковский ОТЦК и СП.
Согласно программе, Минветеранов оплачивает образовательные услуги для:
- профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации;
- получения новой специальности на базе имеющегося уровня образования;
- обучения на магистратуре при наличии бакалаврской степени.
Максимальная стоимость обучения, которую компенсирует государство, составляет до 15 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (сейчас это 45 420 грн).
Кто может воспользоваться программой:
- ветераны и ветеранки войны;
- члены семей ветеранов и ветеранок;
- лица, имеющие особые заслуги перед Украиной, и члены их семей;
- члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины.
Как воспользоваться программой:
- Выбрать учебное заведение.
- Подать заявление в структурное подразделение по вопросам ветеранской политики (при ОГА, райгосадминистрации, горисполкоме и т.д.) по месту жительства.
- Пройти профориентацию и получить направление на обучение.
- Подписать трехсторонний договор с учебным заведением, структурным подразделением и ветераном или членом его семьи.
Роль структурного подразделения:
- проверка документов;
- регистрация заявления;
- выдача направления на профориентацию и обучение;
- заключение трехстороннего договора о профессиональной адаптации.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.