Как ветераны и их семьи могут бесплатно получить образование или пройти переподготовку

Минветеранов финансирует образование для ветеранов и их семей.

Фото: od.cmr.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Для ветеранов, ветеранкок и их семей в рамках программы Министерства по делам ветеранов Украины предоставляется возможность бесплатно получать образование, проходить переподготовку или повышение квалификации. Это важный этап на пути к возвращению в гражданскую жизнь после службы. Об этом напоминает Харьковский ОТЦК и СП.

Согласно программе, Минветеранов оплачивает образовательные услуги для:

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации;

получения новой специальности на базе имеющегося уровня образования;

обучения на магистратуре при наличии бакалаврской степени.

Максимальная стоимость обучения, которую компенсирует государство, составляет до 15 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (сейчас это 45 420 грн).

Кто может воспользоваться программой:

ветераны и ветеранки войны;

члены семей ветеранов и ветеранок;

лица, имеющие особые заслуги перед Украиной, и члены их семей;

члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины.

Как воспользоваться программой:

Выбрать учебное заведение.

Подать заявление в структурное подразделение по вопросам ветеранской политики (при ОГА, райгосадминистрации, горисполкоме и т.д.) по месту жительства.

Пройти профориентацию и получить направление на обучение.

Подписать трехсторонний договор с учебным заведением, структурным подразделением и ветераном или членом его семьи.

Роль структурного подразделения:

проверка документов;

регистрация заявления;

выдача направления на профориентацию и обучение;

заключение трехстороннего договора о профессиональной адаптации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.