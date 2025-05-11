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Как ветераны и их семьи могут бесплатно получить образование или пройти переподготовку

20:14, 11 мая 2025
Минветеранов финансирует образование для ветеранов и их семей.
Как ветераны и их семьи могут бесплатно получить образование или пройти переподготовку
Фото: od.cmr.gov.ua
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Для ветеранов, ветеранкок и их семей в рамках программы Министерства по делам ветеранов Украины предоставляется возможность бесплатно получать образование, проходить переподготовку или повышение квалификации. Это важный этап на пути к возвращению в гражданскую жизнь после службы. Об этом напоминает Харьковский ОТЦК и СП.

Согласно программе, Минветеранов оплачивает образовательные услуги для:

  • профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации;
  • получения новой специальности на базе имеющегося уровня образования;
  • обучения на магистратуре при наличии бакалаврской степени.

Максимальная стоимость обучения, которую компенсирует государство, составляет до 15 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (сейчас это 45 420 грн).

Кто может воспользоваться программой:

  • ветераны и ветеранки войны;
  • члены семей ветеранов и ветеранок;
  • лица, имеющие особые заслуги перед Украиной, и члены их семей;
  • члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины.

Как воспользоваться программой:

  • Выбрать учебное заведение.
  • Подать заявление в структурное подразделение по вопросам ветеранской политики (при ОГА, райгосадминистрации, горисполкоме и т.д.) по месту жительства.
  • Пройти профориентацию и получить направление на обучение.
  • Подписать трехсторонний договор с учебным заведением, структурным подразделением и ветераном или членом его семьи.

Роль структурного подразделения:

  • проверка документов;
  • регистрация заявления;
  • выдача направления на профориентацию и обучение;
  • заключение трехстороннего договора о профессиональной адаптации.

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ветераны образование

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