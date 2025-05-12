В Виннице оптовый поставщик древесины уклонился под уплаты более 4 млн гривен налогов

Винницкий предприниматель уклонился от налогов на миллионы, но уже успел компенсировать убытки.

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В Винницкой области завершено досудебное расследование по делу в отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью, подозреваемого в умышленном уклонении от уплаты налогов в значительном размере, сообщает областная прокуратура.

Следователи установили, что с 2021 по 2024 год директор предприятия, специализирующегося на оптовой торговле древесиной, строительными материалами и сантехническим оборудованием, не задекларировал прибыль и не уплатил в государственный бюджет более 4,5 миллионов гривен налога.

Впрочем, в ходе следствия обвиняемый полностью компенсировал государству нанесенный ущерб. В связи с этим уголовное производство направлено в суд с ходатайством об освобождении его от ответственности в соответствии с предусмотренной законом процедурой.

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