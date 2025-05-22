В Харькове будут судить военнослужащего ТЦК, который ударил учителя истории

Подозреваемый во время словесной ссоры при проверке документов ударил учителя истории.

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В Харькове прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего — сотрудника одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки по факту хулиганства. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Досудебным расследованием установлено, что инцидент произошел в городе Харькове во время работы мобильной группы по оповещению военнообязанных.

Отмечается, что подозреваемый во время словесной ссоры при проверке документов ударил учителя истории.

Ранее сообщалось, что в Харькове работник ТЦК ударил парня во время мобилизационных проверок.

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