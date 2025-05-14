Мер Харкова повідомив, що чоловік, якого побили службовці ТЦК – вчитель історії з бронюванням

У Харкові співробітник ТЦК побив вчителя з бронюванням – мер Ігор Терехов вимагає розслідування та покарання винного.

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Кілька днів тому соцмережі облетіло відео на якому працівник одного з терцентрів комплектування Харкова б’є чоловіка біля автомату з водою. На цей інцидент відреагув мер Харкова Ігор Терехов, який наголосив, що «у ТЦК працює багато достойних людей, які щиро служать Україні. Проте такі випадки, як цей, б’ють по довірі до держави й знецінюють подвиг справжніх захисників».

За його словами, постраждалий – вчитель історії та прав людини та класний керівник 8 класу.

«Чоловік, який мав законне право на бронь і під час зустрічі з представниками ТЦК надав відповідні документи. Все це зафіксовано на опублікованих кадрах, як і те, що він не порушував закон, не провокував конфлікту і не чинив опору. Він поводився спокійно і не виявляв жодної агресії, але це не зупинило застосування до нього сили», - підкреслив Ігор Терехов.

Відтак, мер Харкова офіційно звернувся до керівництва правоохоронних органів з проханням провести повне розслідування та покарати винного.

«Це вже не просто черговий інцидент – це принципове питання справедливості, яке особливо важливе в умовах війни, коли кожен, хто носить однострій, має бути прикладом честі, а не навпаки... Ми будуємо демократичну державу, в якій кожен – учитель, військовий, медик чи будь-хто інший – має право на захист і гідне ставлення», - вказав він.

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