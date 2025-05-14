Мэр Харькова сообщил, что мужчина, которого избили служащие ТЦК – учитель истории с бронированием

У Харькове сотрудник ТЦК избил учителя с бронью — мэр Игорь Терехов требует расследования и наказания виновного.

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Несколько дней назад соцсети облетело видео, на котором сотрудник одного из терцентров комплектования Харькова избивает мужчину возле автомата с водой. На этот инцидент отреагировал мэр Харькова Игорь Терехов, который подчеркнул, что «в ТЦК работают много достойных людей, искренне служащих Украине. Однако такие случаи, как этот, подрывают доверие к государству и обесценивают подвиг настоящих защитников».

По его словам, пострадавший – учитель истории и прав человека, а также классный руководитель 8 класса.

«Мужчина, имевший законное право на бронь, во время встречи с представителями ТЦК предоставил соответствующие документы. Все это зафиксировано на опубликованных кадрах, как и то, что он не нарушал закон, не провоцировал конфликт и не оказывал сопротивления. Он вел себя спокойно и не проявлял никакой агрессии, но это не остановило применение к нему силы», – подчеркнул Игорь Терехов.

В связи с этим мэр Харькова официально обратился к руководству правоохранительных органов с просьбой провести полное расследование и наказать виновного.

«Это уже не просто очередной инцидент — это принципиальный вопрос справедливости, который особенно важен в условиях войны, когда каждый, кто носит форму, должен быть примером чести, а не наоборот... Мы строим демократическое государство, в котором каждый — учитель, военный, медик или кто-либо другой — имеет право на защиту и достойное отношение», — отметил он.

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