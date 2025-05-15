На Херсонщине 68-летняя женщина подорвалась на мине, оставленной оккупантами

Женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу.

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В городе Берислав Херсонской области местная жительница получила тяжелые ранения в результате подрыва на противопехотной мине. Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация.

По предварительным данным, 68-летняя женщина наступила на мину типа «лепесток», оставшуюся после российской оккупации. Взрыв вызвал тяжелую травму, в частности - травматическую ампутацию стопы.

Пострадавшую в тяжелом состоянии срочно госпитализировали. Сейчас она находится под наблюдением медиков, которые оказывают необходимую помощь.

Областные власти призывают жителей освобожденных территорий быть особенно осторожными: не передвигаться вне асфальтированных дорог, избегать лесополос, полей и заброшенных зданий, ведь риск наткнуться на мину остается высоким.

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