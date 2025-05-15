На Херсонщині 68-річна жінка підірвалася на міні, залишеній окупантами

Жінку у важкому стані доставили до лікарні.

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У місті Берислав Херсонської області місцева мешканка зазнала важких поранень внаслідок підриву на протипіхотній міні. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

За попередніми даними, 68-річна жінка наступила на міну типу «пелюстка», що залишилася після російської окупації. Вибух спричинив важку травму, зокрема — травматичну ампутацію стопи.

Постраждалу у тяжкому стані терміново госпіталізували. Наразі вона перебуває під наглядом медиків, які надають необхідну допомогу.

Обласна влада закликає мешканців звільнених територій бути особливо обережними: не пересуватися поза асфальтованими дорогами, уникати лісосмуг, полів і покинутих будівель, адже ризик натрапити на міну залишається високим.

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