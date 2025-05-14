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Пенсійний фонд пояснив, чому в травні українці отримали меншу субсидію

23:48, 14 травня 2025
Українцям роз’яснили питання щодо розміру субсидії.
Пенсійний фонд пояснив, чому в травні українці отримали меншу субсидію
Фото: mviskarada.gov.ua
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Пенсійний фонд України пояснив, чому в травні українці отримали меншу житлову субсидію.

Житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком призначається до дати закінчення опалювального сезону і розраховується:

-  на неопалювальний сезон – з 1 травня по 30 вересня;

-  на опалювальний сезон – з 1 жовтня по 30 квітня.

Разом з тим житлова субсидія за жовтень та квітень розраховується з урахуванням тривалості опалювального сезону з 16 жовтня по 15 квітня включно.

Саме тому розмір житлової субсидії за квітень, який виплачено у травні, змінився в порівнянні з розміром, виплаченим у квітні (за березень): житлову субсидію на оплату централізованого, автономного та індивідуального опалення (постачання теплової енергії, постачання та розподілу природного газу / електричної енергії для опалення) за квітень розраховано із застосуванням соціальних нормативів за 15 днів опалювального сезону (з 1 по 15 квітня включно) (пункт 70 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 “Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива”).

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Пенсійний фонд субсидія

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