Пенсионный фонд объяснил, почему в мае украинцы получили меньшую субсидию

Украинцам разъяснили вопрос относительно размера субсидии.

Фото: mviskarada.gov.ua

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Пенсионный фонд Украины объяснил, почему в мае украинцы получили меньшую жилищную субсидию.

Жилищная субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом назначается до даты окончания отопительного сезона и рассчитывается:

на неотопительный сезон — с 1 мая по 30 сентября;

на отопительный сезон — с 1 октября по 30 апреля.

В то же время жилищная субсидия за октябрь и апрель рассчитывается с учетом продолжительности отопительного сезона с 16 октября по 15 апреля включительно.

Именно поэтому размер жилищной субсидии за апрель, который был выплачен в мае, изменился по сравнению с размером, выплаченным в апреле (за март): жилищная субсидия на оплату централизованного, автономного и индивидуального отопления (поставка тепловой энергии, поставка и распределение природного газа / электрической энергии для отопления) за апрель рассчитана с применением социальных нормативов за 15 дней отопительного сезона (с 1 по 15 апреля включительно) (пункт 70 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848 «О упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива»).

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