Практика судов
  1. Общество

Пенсионный фонд объяснил, почему в мае украинцы получили меньшую субсидию

23:48, 14 мая 2025
Украинцам разъяснили вопрос относительно размера субсидии.
Пенсионный фонд объяснил, почему в мае украинцы получили меньшую субсидию
Фото: mviskarada.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пенсионный фонд Украины объяснил, почему в мае украинцы получили меньшую жилищную субсидию.

Жилищная субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом назначается до даты окончания отопительного сезона и рассчитывается:

  • на неотопительный сезон — с 1 мая по 30 сентября;
  • на отопительный сезон — с 1 октября по 30 апреля.

В то же время жилищная субсидия за октябрь и апрель рассчитывается с учетом продолжительности отопительного сезона с 16 октября по 15 апреля включительно.

Именно поэтому размер жилищной субсидии за апрель, который был выплачен в мае, изменился по сравнению с размером, выплаченным в апреле (за март): жилищная субсидия на оплату централизованного, автономного и индивидуального отопления (поставка тепловой энергии, поставка и распределение природного газа / электрической энергии для отопления) за апрель рассчитана с применением социальных нормативов за 15 дней отопительного сезона (с 1 по 15 апреля включительно) (пункт 70 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848 «О упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива»).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд субсидия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ТЦК мобилизовал мужчину, но не оформил документы относительно его воинского учета и призыва – апелляционный суд признал действия ТЦК противоправными

Мобилизация – это не хаотичные действия, которые осуществляются по собственному усмотрению, а деятельность, урегулированная предписаниями законодательства – апелляционный суд частично удовлетворил иск мужчины.

За военнослужащими будут сохраняться авторские права на изобретения – Рада поддержала законопроект

Устав внутренней службы ВСУ также дополнят нормой, согласно которой приказом на военнослужащего может быть возложена обязанность осуществления интеллектуальной, творческой, в том числе инновационной, изобретательской или рационализаторской деятельности.

Верховная Рада отменила финальное собеседование для кандидатов в апелляционные суды, ВАКС и убрала требование 75% правильных ответов на тесте по украинской государственности

Верховная Рада приняла закон, который упрощает конкурсные процедуры для кандидатов в апелляционные суды, ВАКС, а также отменяет жесткие требования к сдаче теста на знание украинской государственности.

Суд ЕС признал незаконным засекречивание переписки Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer

Суд Европейского Союза вынес вердикт по делу Pfizergate, которое может иметь репутационные последствия для президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Верховная Рада запретила усыновлять детей лицам с психическими расстройствами

Парламент внес изменения в Семейный кодекс, расширив перечень лиц, которые не могут усыновить ребенка.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ігор Стадник
    Ігор Стадник
    заступник голови Вінницького апеляційного суду