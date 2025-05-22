Крупнейший в Грузии Bank of Georgia ограничил покупки россиян в люкс-сегменте

Покупки стоимостью более 300 евро теперь под запретом для россиян в Bank of Georgia.

Фото: Georgian Holidays

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Крупнейший банк Грузии, Bank of Georgia, ввел ограничения для клиентов из России на покупки в магазинах люксового сегмента. Теперь по картам банка можно расплачиваться только за товары стоимостью до 300 евро, сообщает «Радио Свобода».

В банке объяснили, что такие меры введены в рамках выполнения санкций Евросоюза, членом которого Грузия стремится стать, хотя процесс вступления пока приостановлен с лета 2024 года.

По информации российского государственного агентства ТАСС, Bank of Georgia подтвердил, что строго придерживается санкций США, ЕС и Великобритании.

Это первый случай, когда ограничения на покупку товаров роскоши контролирует не продавец, а банк-эмитент карты. После выхода Visa и Mastercard с российского рынка, россияне стали чаще оформлять международные карты в Грузии и соседних странах.

Отмечается, что запрет на поставку предметов роскоши дороже 300 евро в Россию был введен ЕС после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году. Подобные ограничения действуют и в США, и в Великобритании.

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