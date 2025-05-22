В США прекратят выпускать монеты номиналом один цент

Данное решение позволит экономить $56 млн в год за счет сокращения материальных затрат — WSJ.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Минфин США прекратит выпускать одноцентовые монеты после более чем 200 лет чеканки. Прекращение их выпуска ожидается в начале следующего года Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По ее информации, чеканка одной такой монеты обходится в 4 цента, из-за чего ее постепенно уберут из обращения.

Такое решение позволит экономить 56 млн долларов в год за счет сокращения материальных затрат.

После прекращения выпуска пенни продавцам придется округлять цены вверх или вниз до ближайших 5 центов. При этом монету все еще можно будет использовать в наличных расчетах.

Одноцентовые монеты впервые начали чеканить в США в 1793 году.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.