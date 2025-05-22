У США припинять випускати монети номіналом один цент

Це рішення дозволить економити $56 млн на рік за рахунок скорочення матеріальних витрат — WSJ.

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Мінфін США припинить випускати одноцентові монети після більш ніж 200 років карбування. Припинення їхнього випуску очікується на початку наступного року. Про це повідомляє газета The Wall Street Journal.

За її інформацією, карбування однієї такої монети коштує 4 центи, через що її поступово приберуть з обігу.

Таке рішення дозволить економити 56 млн доларів на рік за рахунок скорочення матеріальних витрат.

Після припинення випуску пенні продавцям доведеться округляти ціни вгору або вниз до 5 центів. При цьому монету все ще можна буде використовувати у розрахунках готівкою.

Одноцентові монети вперше почали карбувати у США 1793 року.

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