Виконувачем обов’язків гендиректора заповідника «Києво-Печерська Лавра» призначили Котляревську

Світлана Котляревська буде в.о. гендиректора до призначення нового керівника заповідника.

Фото: mcsc.gov.ua

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», звільнили генерального директора Національного заповідника «Києво-Печерська Лавра» Максима Остапенка.

З 22 травня виконання обов’язків генерального директора Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» покладено на заступника гендиректора з питань забезпечення платних послуг заповідника Світлану Котляревську. Про це повідомило Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

«Вона виконуватиме ці обов’язки до призначення нового керівника заповідника», - заявили у МКСК.

Світлана Котляревська є заступницею гендиректора з питань забезпечення платних послуг заповідника. Протягом 2015-2022 років вона також працювала радницею прем’єр-міністра та міністрів України.

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