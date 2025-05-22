Исполняющим обязанности гендиректора заповедника «Киево-Печерская лавра» назначили Котляревскую

Светлана Котляревская будет и.о. генерального директора до назначения нового руководителя заповедника.

Фото: mcsc.gov.ua

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», был уволен генеральный директор Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко.

С 22 мая исполнение обязанностей генерального директора Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» возложено на заместителя гендиректора по вопросам обеспечения платных услуг заповедника Светлану Котляревскую. Об этом сообщило Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.

«Она будет исполнять эти обязанности до назначения нового руководителя заповедника», — заявили в МКСК.

Светлана Котляревская является заместителем гендиректора по вопросам обеспечения платных услуг заповедника. В течение 2015–2022 годов она также работала советником премьер-министра и министров Украины.

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