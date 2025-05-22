На велосипеде кустарниками в Украину нелегально пытался попасть нидерландец

На границе со Словакией задержали гражданина Нидерландов, который нелегально пытался попасть в Украину.

Фото: zahidnuy.kordon

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На Закарпатье пограничники задержали иностранца, который пытался незаконно пересечь границу со стороны Словакии. Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Нарушителя обнаружили военнослужащие Чопского отряда неподалеку от отдела «Соломоново». Мужчину зафиксировала камера наблюдения - он двигался на велосипеде в сторону Украины. На открытом участке границы иностранец ехал, а в кустарниках - пошел пешком, таща велосипед.

Группа реагирования оперативно отправилась на место и задержала мужчину всего за 50 метров до государственной границы - он как раз пытался перелезть через заградительный забор.

Задержанный оказался 41-летним гражданином Нидерландов. Сначала он уверял, что путешествует по Европе и планировал посетить Украину, хотя и не имел загранпаспорта. Впоследствии признался, что в Нидерландах имел проблемы с законом, а недавно потерял работу в Германии, где жил в последнее время.

Нарушителя доставили в пограничное подразделение и привлекли к административной ответственности за незаконное пересечение границы. После завершения всех процедур его передали Словакии в рамках реадмиссии.

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