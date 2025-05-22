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Вспышка гепатита А в Киеве — какая ситуация с водой в столичном водохранилище

17:08, 22 мая 2025
Никаких отклонений, которые могли бы свидетельствовать именно о фекальном загрязнении, не было подтверждено, - Киевводоканал.
Вспышка гепатита А в Киеве — какая ситуация с водой в столичном водохранилище
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Как известно, уже у 76 человек в Киеве диагностировали гепатит А. Вероятной причиной вспышки гепатита А главный санврач назвал загрязненную воду. Но главная технолог ЧАО АК «Киевводоканал» Любовь Нагорнюк отметила, что ситуация с водой в столичном водохранилище безопасна и отвечает всем нормам.

По ее словам, после проведенного исследования было обнаружено, что не было превышения количества аммиака в воде.

"Никаких отклонений, которые могли бы свидетельствовать именно о фекальном загрязнении, не было подтверждено. А если это не подтверждено, значит не факт, что это аммиак именно показывает о нечистоте", - сказала Любовь Нагорнюк в эфире Киев24.

Напомним, Кабмином было отменено санитарное согласование документов о предоставлении земельных участков под сброс сточных вод и необходимость в выводах Минздрава для выбросов в воздух.

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Киев

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