Возле штаб-квартиры ЦРУ охранники открыли огонь по женщине

Охрана стреляла по женщине в Лангле, продолжается расследование.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Возле главного офиса Центрального разведывательного управления США в Лангле (штат Вирджиния) произошла стрельба - охранники открыли огонь по женщине, которая приблизилась к въезду на территорию учреждения. Инцидент квалифицировали как нарушение безопасности, сообщает CNBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации CNN, женщина находилась за рулем автомобиля. Она получила огнестрельное ранение в верхнюю часть тела, которое, по предварительным оценкам врачей, не представляет угрозы для жизни. Пострадавшую задержали на месте.

Инцидент произошел рано утром в четверг. Как сообщает NBC News, стрельба не оказалась смертельной, но пока неизвестно, в каком состоянии находится раненая.

В ЦРУ подтвердили факт инцидента, однако воздержались от раскрытия подробностей. Известно лишь, что основной въезд в штаб-квартиру временно перекрыт, а сотрудникам рекомендовали выбирать альтернативные маршруты.

Полиция округа Фэрфакс заявила, что ее офицеры прибыли на место около 4:00 утра для обеспечения порядка и регулирования трафика вблизи 900 бульвара Долли Мэдисон.

Этому инциденту предшествовала еще одна стрельба, которая произошла в Вашингтоне: там погибли двое сотрудников израильского посольства. Впрочем, правоохранители пока не установили связи между этими событиями.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.