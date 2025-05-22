Спалах гепатиту А в Києві — яка ситуація з водою в столичному водосховищі

Ніяких відхилень, які б могли свідчити саме про фекальне забруднення, не було підтверджено, - Київводоканал.

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Як відомо, вже у 76 людей в Києві діагностували гепатит А. Ймовірною причиною спалаху гепатиту А головний санлікар назвав забруднену воду. Але головна технологиня ПРАТ АК «Київводоканал» Любов Нагорнюк зазначила, що ситуація з водою в столичному водосховищі безпечна і відповідає всім нормам.

За її словами, після проведеного дослідження виявили, що не було перевищення кількості аміаку у воді.

"Ніяких відхилень, які б могли свідчити саме про фекальне забруднення, не було підтверджено. А якщо це не підтверджено, значить не факт, що це аміак саме показує про нечистоти", - сказала Любов Нагорнюк в ефірі Київ24.

Розслідування ще триває.

Нагадаємо, Кабміном було скасоване санітарне погодження документів про надання земельних ділянок під скидання стічних вод і необхідність у висновках МОЗ для здійснення викидів у повітря.

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