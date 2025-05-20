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Забруднена вода стала ймовірною причиною спалаху гепатиту А в Києві, – головний санлікар столиці

18:35, 20 травня 2025
Наразі 30 людей перебувають на стаціонарному лікуванні з діагнозом гепатит А, з них — 13 дітей.
Забруднена вода стала ймовірною причиною спалаху гепатиту А в Києві, – головний санлікар столиці
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У Києві станом на сьогодні зареєстровано 76 випадків захворювання на гепатит А, з яких 35 — серед дітей. Крім того, зафіксовано 33 випадки кору. Про це в ефірі телемарафону повідомив головний державний санітарний лікар столиці, генеральний директор Київського міського центру контролю та профілактики хвороб Сергій Чумак.

За його словами, наразі 30 людей перебувають на стаціонарному лікуванні з діагнозом гепатит А, з них — 13 дітей.

«При зборі епіданамнезу ми встановили, що всі хворі проживають в межах одного мікрорайону, району Відрадний. Проаналізувавши скарги мешканців на неякісне водопостачання по органолептичним показникам, карту водопостачання данного мікрорайону, отримавши дані аналізів води з водогону, зроблені Держпродспоживслужбою, ми відмічаємо незначне підвищення аміаку та замалу кількість остаточного хлору в пробах води», – повідомив Сергій Чумак.

«Проаналізувавши всі дані, ми можемо говорити, що ймовірною причиною спалаху стало одноразове потрапляння брудної води до водопровідної мережі», – заявив санлікар.

Для стабілізації епідеміологічної ситуації проводяться комплексні дослідження: перевіряють якість питної води, воду з бюветів, прилеглих водойм і бутильовану воду в точках продажу.

Також було організовано три виїзди мобільних груп для обстеження мешканців мікрорайону. Загалом протестували близько 700 осіб, із них 15 виявилися інфікованими.

Що стосується кору, то найбільше випадків було зафіксовано у квітні — 29. Наразі в столиці — 33 хворих. За словами Чумака, зафіксовано чотири спалахи: два у сім’ях та ще два — у навчальних закладах. У першому навчальному закладі захворіли чотири особи, в другому — 18.

«Кір має циклічний характер — кожні п’ять років спостерігається підйом захворюваності. По-друге, це дуже контагіозне захворювання: якщо в колективі є хворий, то 9 із 10 людей обов’язково захворіють. Важливо знати, що передається кір повітряно-крапельним шляхом. Якщо хвора людина перебувала в приміщенні, інші також можуть заразитися», — наголосив Чумак.

Він також додав, що вакцинація від кору у Києві є безкоштовною, і наразі рівень охоплення щепленням залишається високим.

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Київ

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