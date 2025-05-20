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Загрязненная вода стала вероятной причиной вспышки гепатита А в Киеве, — главный санврач столицы

18:35, 20 мая 2025
Сейчас 30 человек находятся на стационарном лечении с диагнозом гепатит А, из них — 13 дети.
Загрязненная вода стала вероятной причиной вспышки гепатита А в Киеве, — главный санврач столицы
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В Киеве по состоянию на сегодня зарегистрировано 76 случаев заболевания гепатитом А, из них 35 — среди детей. Кроме того, зафиксировано 33 случая кори. Об этом в эфире телемарафона сообщил главный государственный санитарный врач столицы, генеральный директор Киевского городского центра контроля и профилактики болезней Сергей Чумак.

По его словам, сейчас 30 человек находятся на стационарном лечении с диагнозом гепатит А, из них — 13 дети.

«При сборе эпиданамнеза мы установили, что все заболевшие проживают в пределах одного микрорайона — района Отрадный. Проанализировав жалобы жителей на некачественное водоснабжение по органолептическим показателям, карту водоснабжения данного микрорайона, а также полученные анализы воды из водопровода, проведённые Госпродпотребслужбой, мы отметили незначительное превышение аммиака и недостаточное количество остаточного хлора в пробах воды», – сообщил Сергей Чумак.

«Проанализировав все данные, мы можем сказать, что вероятной причиной вспышки стало однократное попадание грязной воды в водопроводную сеть», – заявил санитарный врач.

Для стабилизации эпидемиологической ситуации проводятся комплексные исследования: проверяется качество питьевой воды, вода из бюветов, прилегающих водоемов и бутилированная вода в торговых точках.

Также были организованы три выезда мобильных групп для обследования жителей микрорайона. Всего протестировали около 700 человек, из них 15 оказались инфицированы.

Что касается кори, то больше всего случаев было зафиксировано в апреле — 29. Сейчас в столице — 33 заболевших. По словам Чумака, зафиксировано четыре вспышки: две в семьях и еще две — в учебных заведениях. В первом учебном заведении заболели четыре человека, во втором — 18.

«Корь имеет циклический характер — каждые пять лет наблюдается подъем заболеваемости. Кроме того, это очень заразное заболевание: если в коллективе есть больной, то 9 из 10 людей обязательно заразятся. Важно знать, что корь передается воздушно-капельным путем. Если больной человек находился в помещении, другие также могут заразиться», — подчеркнул Чумак.

Он также добавил, что вакцинация против кори в Киеве является бесплатной, и на сегодняшний день уровень охвата прививками остается высоким.

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Киев

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