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11 тысяч долларов за переправку мужчин в Молдову — в Одесской области разоблачили организатора

08:47, 21 мая 2025
Полицейские задержали дельца, когда он собственным автомобилем вез клиентов в направлении украинско-молдавской границы.
11 тысяч долларов за переправку мужчин в Молдову — в Одесской области разоблачили организатора
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В Одесской области разоблачили организатора незаконной переправки мужчин через государственную границу. Злоумышленник за гонорар в 11 тысяч долларов помогал желающим незаконно попасть в Молдову. Об этом сообщает полиция региона.

Установлено, что 45-летний житель Одессы организовал схему нелегального пересечения границы. Совместно с пока не установленными сообщниками он нашёл двух клиентов из Одесской области, которым предложил трансфер к границе с Молдовой в обход официальных пунктов пропуска, а также инструкцию по безопасному пешему переходу, чтобы избежать встречи с пограничниками.

Стоимость такого «пакета услуг» составляла 11 тысяч долларов с каждого.

Полицейские задержали дельца в процессуальном порядке, когда он на собственном автомобиле вёз клиентов в направлении украинско-молдавской границы.

В отношении пассажиров за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины пограничники составили административные протоколы по ст. 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Нарушителям грозит штраф или административный арест.

«У водителя следователи изъяли транспортное средство, на которое наложен арест. На основании собранных доказательств фигуранту сообщили о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершённой в отношении нескольких лиц, из корыстных побуждений. Согласно санкции ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, это преступление наказывается лишением свободы на срок до девяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет и с конфискацией имущества. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога», — сообщил начальник территориального подразделения полиции Андрей Донец.

Устанавливаются сообщники задержанного. Досудебное расследование продолжается.

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