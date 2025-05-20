«Наше оружие — это оружие Европы»: Рустем Умеров призвал партнеров из ЕС сделать приоритетом закупки в украинской оборонной промышленности

Во время обсуждения новой оборонной инициативы ЕС SAFE Рустем Умеров призвал партнеров сделать приоритетом закупки в украинской оборонной промышленности, в частности БПЛА и 155-мм боеприпасов.

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Министр обороны Рустем Умеров принял участие в видеоконференции министров обороны стран Европейского Союза с участием Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Каи Каллас.

По его словам, основной темой была новая оборонная инициатива Европейского Союза SAFE (Security Action for Europe) общим объемом 150 млрд евро.

«Наше оружие — это оружие Европы. За последние три года Украина нарастила объем оборонного производства с 1 млрд долларов в 2022 году до 35 млрд долларов (31 млрд евро) в 2025 году. Это результат совместных усилий и огромного внутреннего потенциала. Поддержка украинской оборонной промышленности — это вклад в коллективную безопасность всего континента. SAFE создает механизмы для закупок в критически важных направлениях», — отметил он.

Рустем Умеров призвал партнеров сделать приоритетом закупки в украинской оборонной промышленности, в частности в таких направлениях:

БПЛА.

«Мы готовы к масштабным совместным производствам и поставкам — как для нужд фронта, так и в будущем для европейских армий», — подчеркнул глава ведомства.

155-мм боеприпасы.

«В 2022 году Украина не производила этот калибр. Сегодня мы совместно с партнерами развиваем способность изготавливать более 1 миллиона снарядов ежегодно. Это реальный вклад в усиление общеевропейской устойчивости.

Также открыты к сотрудничеству в других критических направлениях: артиллерийские системы, ПВО, средства РЭБ», — добавил Умеров.

Напомним, недавно глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что стране стоит рассмотреть вопрос об открытии экспорта для своего оружия.

По словам Гетманцева, ЕС уже утвердил «Белую книгу по вопросам европейской обороны – Готовность 2030», согласно которой страны ЕС должны тратить на оборону около 3,5% своего ВВП. Утвержден план ReArm Europe, по которому планируется потратить 800 миллиардов евро на перевооружение. Предусмотрена финансовая программа Security Action for Europe – SAFE, по предоставлению льготных кредитов для оружейников. К программе SAFE, по его словам, потенциально могут присоединяться и наши производители. Это возможность привлечь дешевые деньги и, путем кооперации с европейскими партнерами, получить те технологии, которых Украине не хватает для производства более качественного и современного оружия.

«Получив эти возможности, финансирование и технологическое обновление от наших партнеров, мы сможем производить оружия на 25-30 миллиардов евро в год, а не на 9 миллиардов, как сегодня», — сказал он.

Даниил Гетманцев отметил, что на данный момент задача — чтобы отечественные производители, которые способны производить в разы больше современной, технологичной оружия, чем заказывает государство, заняли достойное место на растущем мировом рынке оружия.

«Понятно, что не все оружие мы можем поставлять за границу, будут определенные ограничения. Моя позиция: вопрос относительно экспорта оружия нужно готовить к реализации взвешенно, этим должны заниматься профильные специалисты, а не политики», — заявил он.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что в Раде зарегистрировали законопроект о деятельности частных компаний в военной сфере, которые смогут осуществлять импорт и экспорт оружия.

Автор: Наталя Мамченко

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