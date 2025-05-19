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Украина сможет производить оружия на €25–30 млрд в год — Гетманцев о необходимости открытия экспорта оружия

10:54, 19 мая 2025
Даниил Гетманцев подчеркнул, что на сегодняшний день Украина производит оружия на 9 миллиардов евро в год, а может производить на 25–30 миллиардов.
Украина сможет производить оружия на €25–30 млрд в год — Гетманцев о необходимости открытия экспорта оружия
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Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что стране следует рассмотреть вопрос об открытии экспорта для своего оружия.

Он подчеркнул, что в настоящее время страны мира пересматривают собственные оборонные доктрины и перевооружаются. Расходы на закупку вооружений растут.

По словам Гетманцева, ЕС уже утвердил «Белую книгу по вопросам европейской обороны — Готовность 2030», согласно которой страны ЕС должны тратить на оборону около 3,5% своего ВВП.

Также утвержден план ReArm Europe, согласно которому планируется потратить 800 миллиардов евро на перевооружение.

Предусмотрена финансовая программа Security Action for Europe — SAFE, касающаяся предоставления льготных кредитов для оружейников. К программе SAFE, по его словам, потенциально могут присоединиться и украинские производители. Это возможность привлечь дешевые средства и, через кооперацию с европейскими партнерами, получить те технологии, которых не хватает Украине для производства более качественного и современного оружия.

«Получив эти возможности — финансирование и технологическое обновление от наших партнеров — мы сможем производить оружия на 25–30 миллиардов евро в год, а не на 9 миллиардов, как сегодня», — сказал он.

Даниил Гетманцев отметил, что на данный момент задача состоит в том, чтобы отечественные производители, способные производить в разы больше современного, технологичного оружия, чем заказывает государство, заняли достойное место на растущем мировом рынке вооружений.

«Понятно, что не все оружие мы сможем поставлять за границу — будут определенные ограничения. Моя позиция: вопрос экспорта оружия нужно готовить к реализации взвешенно, этим должны заниматься профильные специалисты, а не политики. Это должно стратегически служить нашим национальным интересам.

Оборонным — потому что так наши производители смогут изготавливать самое современное оружие, которое мы сможем использовать для защиты Украины.

Экономическим — потому что выход на международный рынок оружия — это и дополнительные рабочие места, налоги в государственный бюджет, экспортная выручка и развитие нашей экономики», — заявил он.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что в Раде зарегистрировали законопроект о деятельности частных компаний в военной сфере, которые смогут осуществлять импорт и экспорт оружия.

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ЕС Украина

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