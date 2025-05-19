Дональд Трамп требует расследования возможных выплат артистам в ходе предвыборной кампании Камалы Харрис

Трамп заявил, что экс-кандидат в президенты Харрис могла незаконно платить знаменитостям за публичную поддержку ее президентской кампании.

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Президент США Дональд Трамп призывает провести расследование возможных «незаконных» выплат экс-кандидатки в президенты Камалы Харрис знаменитостям во время ее предвыборной кампании.

"Сколько Камала Гаррис заплатила Брюсу Спрингстину за его слабое выступление во время ее предвыборной кампании? Почему он принял эти деньги, если такой ее поклонник? Разве это не является серьезным и незаконным взносом в предвыборную кампанию? А как насчет Бийонсе? И сколько получили Опра и Боно??? Я требую тщательного расследования этого вопроса", - сообщил Трамп в Truth Social.

Он подчеркнул, что кандидатам запрещено оплачивать поддержку, как это, по его мнению, сделала Харрис, выдавая выплаты за развлечение.

Также он назвал знаменитостей, поддержавших Харрис, "непатриотическими артистами", обвинив их в попытке "нажиться на сломанной американской системе".

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