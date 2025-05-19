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Дональд Трамп вимагає розслідування можливих виплат артистам у ході передвиборчої кампанії Камали Гарріс

10:52, 19 травня 2025
Трамп заявив, що екскандидатка в президенти Гарріс могла незаконно платити знаменитостям за публічну підтримку її президентської кампанії.
Дональд Трамп вимагає розслідування можливих виплат артистам у ході передвиборчої кампанії Камали Гарріс
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Президент США Дональд Трамп закликає провести розслідування можливих «незаконних» виплат екскандидатки в президенти Камали Гарріс знаменитостям під час її передвиборчої кампанії.

"Скільки Камала Гарріс заплатила Брюсу Спрінгстіну за його слабкий виступ під час її передвиборчої кампанії? Чому він прийняв ці гроші, якщо такий її шанувальник? Хіба це не є серйозним і незаконним внеском у передвиборчу кампанію? А як щодо Бійонсе? І скільки отримали Опра та Боно??? Я вимагатиму ґрунтовного розслідування цього питання", - повідомив Трамп в Truth Social.

Він наголосив, що кандидатам заборонено оплачувати підтримку, як це, на його думку, зробила Гарріс, видаючи виплати за розвагу".

Також він назвав знаменитостей, що підтримали Харріс, "непатріотичними артистам", звинувативши їх у спробі "нажитися на зламаній американській системі".

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США вибори Дональд Трамп Камала Гарріс

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