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В Раде зарегистрировали законопроект о деятельности частных компаний в военной сфере, которые смогут осуществлять импорт и экспорт оружия

19:30, 6 мая 2025
Законопроект депутатов «Слуги народа» предусматривает, что импорт и экспорт огнестрельного оружия и боеприпасов к нему могут осуществляться субъектами, осуществляющими международную деятельность в военной сфере.
В Раде зарегистрировали законопроект о деятельности частных компаний в военной сфере, которые смогут осуществлять импорт и экспорт оружия
Фото: E-International Relations
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В украинском законодательстве предлагается урегулировать деятельность частных компаний в военной сфере. Группа народных депутатов от фракции «Слуга народа», среди которых Святослав Юраш, Тарас Тарасенко, Мария Мезенцева, Иван Калаур, Николай Тищенко, Александр Санченко, зарегистрировала в Верховной Раде соответствующий законопроект 13257 «О международной деятельности юридических лиц частного права в военной сфере и сфере безопасности».

В частности, в Законе «О национальной безопасности Украины» предлагается отнести к полномочиям Министерства обороны обеспечение государственной политики в области осуществления юридическими лицами частного права международной деятельности в военной сфере и сфере безопасности.

В Законе «О внешнеэкономической деятельности» будет предусмотрено, что импорт и экспорт огнестрельного оружия и боеприпасов к нему могут осуществляться субъектами, осуществляющими международную деятельность в военной сфере и сфере безопасности.

В Законе «О государственном контроле за международными передачами товаров военного назначения и двойного использования» будет предусмотрено, что разовое разрешение или заключение может предоставляться субъектам, осуществляющим международную деятельность в военной сфере и сфере безопасности.

Закон «О лицензировании видов хозяйственной деятельности» дополнят нормой, что лицензированию подлежат такие виды хозяйственной деятельности, как международная деятельность в военной сфере и сфере безопасности, которая лицензируется с учетом особенностей, определенных Законом «О международной деятельности юридических лиц частного права в военной сфере и сфере безопасности».

В Законе «Об оперативно-розыскной деятельности» будет установлено, что основаниями для проведения оперативно-розыскной деятельности являются запросы уполномоченных государственных органов, учреждений и организаций о проверке лиц в связи с их допуском к государственной тайне, осуществлением международной деятельности в военной сфере и сфере безопасности.

В Законе «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований» устанавливается, что наименование субъекта, осуществляющего международную деятельность в военной сфере и сфере безопасности, должно содержать указание на его организационно-правовую форму, а также соответствовать другим требованиям законодательства Украины.

Действие Закона «Об охранной деятельности» предлагается распространить на правоотношения субъектов, осуществляющих международную деятельность в военной сфере и сфере безопасности, предусмотрев получение субъектом, осуществляющим международную деятельность в военной сфере и сфере безопасности, специального разрешения (лицензии) и внесение сведений о нем в Реестр субъектов, осуществляющих международную деятельность в военной сфере и сфере безопасности, что подтверждает право такого субъекта предоставлять охранные услуги без получения дополнительного разрешения (лицензии), предусмотренного этим законом.

Как отмечают депутаты, в современных условиях глобальной безопасности значительную роль играют юридические лица частного права, предоставляющие военные и охранные услуги как государственным, так и международным организациям и институтам.

В Украине на данный момент отсутствует четкий законодательный механизм регулирования международной деятельности юридических лиц частного права в военной сфере и сфере безопасности. Это создает правовые коллизии в вопросах предоставления охранных услуг за рубежом, участия украинских компаний в международных миротворческих операциях, а также осуществления экспортного контроля в сфере безопасности. Из-за этого украинские компании имеют ограниченные возможности качественного выполнения международных контрактов, что негативно влияет на конкурентоспособность отечественного бизнеса в сфере безопасности и обороны.

Важность контроля со стороны государства в международной среде юридических лиц частного права в военной сфере и сфере безопасности является обязательной для уменьшения злоупотреблений, которые могут нанести ущерб репутации страны, снизить ее влияние и осложнить дипломатические отношения.

Таким образом, законопроект направлен на урегулирование:

  • правового статуса юридических лиц частного права, осуществляющих деятельность в военной сфере и сфере безопасности на территории Украины и за ее пределами;
  • порядка получения специального разрешения (лицензии) на предоставление соответствующих услуг;
  • требований к договорам о международной деятельности в сфере безопасности;
  • механизмов надзора и ответственности за нарушение норм законодательства в этой сфере;
  • создания государственного реестра юридических лиц, осуществляющих военную деятельность и деятельность в сфере безопасности.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины законопроект оружие

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В Раде зарегистрировали законопроект о деятельности частных компаний в военной сфере, которые смогут осуществлять импорт и экспорт оружия

Законопроект депутатов «Слуги народа» предусматривает, что импорт и экспорт огнестрельного оружия и боеприпасов к нему могут осуществляться субъектами, осуществляющими международную деятельность в военной сфере.

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