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У Раді зареєстрували законопроект про діяльність приватних компаній у військовій сфері, які зможуть здійснювати імпорт та експорт зброї

19:30, 6 травня 2025
Законопроект депутатів «Слуги народу» передбачає, що імпорт та експорт вогнепальної зброї та боєприпасів до неї може здійснюватися суб’єктами здійснення міжнародної діяльності у військовій сфері.
У Раді зареєстрували законопроект про діяльність приватних компаній у військовій сфері, які зможуть здійснювати імпорт та експорт зброї
Фото: E-International Relations
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В українському законодавстві пропонується врегулювати діяльність приватних компаній у військовій сфері. Група народних депутатів від фракції «Слуга народу», серед яких Святослав Юраш, Тарас Тарасенко, Марія Мезенцева, Іван Калаур, Микола Тищенко, Олександр Санченко, зареєструвала у Верховній Раді відповідний законопроект 13257 «Про міжнародну діяльність юридичних осіб приватного права у військовій та безпековій сферах».

Зокрема у Законі «Про національну безпеку України» до повноважень Міністерства оборони пропонують віднести забезпечення державної політики в галузі здійснення юридичними особами приватного права міжнародної діяльності у військовій та безпековій сферах.

В Законі «Про зовнішньоекономічну діяльність» буде передбачено, що імпорт та експорт вогнепальної зброї та боєприпасів до неї може здійснюватися суб’єктами здійснення міжнародної діяльності у військовій та безпековій сферах.

В Законі «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» буде передбачено, що разовий дозвіл чи висновок може надаватися суб’єктам здійснення міжнародної діяльності у військовій та безпековій сферах.

Закон «Про ліцензування видів господарської діяльності» доповнять нормою, що ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності, як міжнародна діяльність у військовій та безпековій сферах, яка ліцензується з урахуванням особливостей, визначених Законом «Про міжнародну діяльність юридичних осіб приватного права у військовій та безпековій сферах».

У Законі «Про оперативно-розшукову діяльність» буде встановлено, що підставами для проведення оперативно-розшукової діяльності є запити повноважних державних органів, установ та організацій про перевірку осіб у зв’язку з їх допуском до державної таємниці, здійснення міжнародної діяльності у військовій та безпековій сферах.

В Законі «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» встановлюється, що найменування суб’єкта здійснення міжнародної діяльності у військовій та безпековій сферах повинне містити вказівку на його організаційно-правову форму, а також відповідати іншим вимогам закону України.

Дію Закону «Про охоронну діяльність» пропонується поширити на правовідносини суб’єктів здійснення міжнародної діяльності у військовій та безпековій сферах, передбачивши отримання суб’єктом здійснення міжнародної діяльності у військовій та безпековій сферах спеціального дозволу (ліцензії) та внесення відомостей про нього до Реєстру суб’єктів здійснення міжнародної діяльності у військовій та безпековій сферах, що підтверджує право такого суб’єкта надавати охоронні послуги без отримання додаткового дозволу (ліцензії), передбаченого цим законом.

Як зазначають депутати, у сучасних умовах глобальної безпеки значну роль відіграють юридичні особи приватного права, які надають військові та охоронні послуги як державним, так і міжнародним організаціям та інституціям.

В Україні наразі відсутній чіткий законодавчий механізм регулювання міжнародної діяльності юридичних осіб приватного права у військовій та безпековій сферах. Це створює правові колізії у питаннях надання охоронних послуг за кордоном, участі українських компаній у міжнародних миротворчих та безпекових операціях, а також здійснення експортного контролю у сфері безпеки. Через це українські компанії мають обмежену можливість якісного виконання міжнародних контрактів, що негативно впливає на конкурентоспроможність вітчизняного бізнесу у сфері безпеки та оборони.

Важливість контролю з боку держави у міжнародному середовищі юридичних осіб приватного права у військовій та безпековій сферах є обов’язковим для зменшення зловживань, які можуть зашкодити репутації країни, знизити її вплив та ускладнити дипломатичні відносини.

Отже, законопроект має на меті врегулювати:

  • правовий статус юридичних осіб приватного права, що здійснюють діяльність у військовій та безпековій сферах на території України та за її межами;
  • порядок отримання спеціального дозволу (ліцензії) на надання відповідних послуг;
  • вимоги до договорів про міжнародну діяльність у сфері безпеки;
  • механізми нагляду та відповідальності за порушення норм законодавства у цій сфері;
  • створення державного реєстру юридичних осіб, що здійснюють військову та безпекову діяльність.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України законопроект зброя

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У Раді зареєстрували законопроект про діяльність приватних компаній у військовій сфері, які зможуть здійснювати імпорт та експорт зброї

Законопроект депутатів «Слуги народу» передбачає, що імпорт та експорт вогнепальної зброї та боєприпасів до неї може здійснюватися суб’єктами здійснення міжнародної діяльності у військовій сфері.

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