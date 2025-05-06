Право на землю не безгранично – Верховный Суд объяснил границы для ОСМД

В случае если земельный участок выделялся для строительства нескольких домов, совладельцы многоквартирного дома могут приобрести право пользования им исключительно в пределах территории, на которой расположен их дом – КГС ВС.

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Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда постановил, что размер земельного участка, который должен перейти в пользование совладельцев многоквартирного дома, должен определяться исключительно на основе землеустроительной документации.

В своем решении, вынесенном по делу по иску ОСМД, которое оспаривало право постоянного пользования на земельный участок, суд подчеркнул, что расчет площади должен учитывать не только сам дом, но и объекты, запланированные для строительства, придомовую территорию и пространство, необходимое для обслуживания жилого комплекса и потребностей его жителей.

Размер земельного участка, подлежащего переходу в пользование совладельцев многоквартирных домов, должен определяться на основании землеустроительной документации, которая учитывает фактические параметры всех объектов, запланированных для строительства, их придомовую территорию и территорию, необходимую для обеспечения обслуживания домов и потребностей его жителей.

По обстоятельствам дела управление МВД в 2004 году получило разрешение на строительство многоквартирного жилого дома и право постоянного пользования земельным участком для строительства такого дома. В 2011 году введен в эксплуатацию первый блок и создано ОСМД, которое приняло дом на баланс. После ликвидации управления МВД земля передана ГУ Нацполиции. ОСМД пыталось переоформить право постоянного пользования земельным участком на себя, однако получило отказ, что и стало основанием для обращения в суд.

Суды первой и второй инстанций отказали в удовлетворении указанного иска.

КГС ВС, оставляя кассационную жалобу ОСМД без удовлетворения, а обжалуемые судебные решения - без изменений, исходил из того, что с момента приобретения жильцами дома права собственности на квартиры, после ввода жилого дома в эксплуатацию и создания ОСМД, у совладельцев этого дома возникло право на оформление вещного права на земельный участок в пределах территории, на которой расположен многоквартирный дом, а также относящиеся к нему здания и сооружения. Этот земельный участок необходим для надлежащего обслуживания многоквартирного дома и удовлетворения жилищных, социальных и бытовых потребностей совладельцев, нанимателей (арендаторов) квартир и нежилых помещений.

Оформление права на землю происходит путем изготовления проекта землеустройства по отводу земельного участка, то есть имеет место формирование нового земельного участка под недвижимостью.

Зато в данном деле спор возник относительно сформированного земельного участка, который выделялся для строительства не только жилого дома истца (согласно проектной документации дома первой очереди), но и для сооружения еще одного жилого дома.

Обращаясь с иском, ОСМД фактически настаивало на приобретении им права на весь спорный земельный участок, не учитывая ни первичного целевого назначения его выделения, ни интересов будущих жителей дома, запланированного для строительства.

Поэтому КГС ВС констатировал, что истец имеет право на формирование земельного участка, однако приобретение им права на земельный участок, на котором расположено имущество ОСМД, возможно только с соблюдением порядка, предусмотренного ст. 79-1 ЗК Украины, с учетом прав и интересов других землепользователей. Указанное и стало основанием для отказа в иске судами первой и второй инстанций.

Постановление КГС ВС от 5 марта 2025 года по делу № 926/927/24.

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