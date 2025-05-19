Практика судів
  1. В Україні

Україна зможе виробляти зброї на € 25-30 млрд на рік, — Гетманцев про необхідність відкриття експорту зброї

10:54, 19 травня 2025
Данило Гетманцев підкреслив, що на сьогодні Україна виробляє зброї на 9 мільярдів євро на рік, а може виробляти на 25-30 мільярдів.
Україна зможе виробляти зброї на € 25-30 млрд на рік, — Гетманцев про необхідність відкриття експорту зброї
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що країні варто розглянути питання про відкриття експорту для своєї зброї.

Він підкреслив, що наразі країни світу переглядають власні оборонні доктрини та переозброюються. І видатки на придбання зброї зростають.

За словами Гетманцева, ЄС вже затвердив «Білу книгу з питань європейської оборони – Готовність 2030», відповідно до якого країни ЄС повинні витрачати на оборону близько 3,5% свого ВВП.

Затверджений план ReArm Europe, за яким планується витратити 800 мільярдів євро на переозброєння.

Передбачена фінансова програма Security Action for Europe – SAFE, щодо надання пільгових кредитів для зброярів. До програми SAFE, за його словами, потенційно можуть долучатися і наші виробники. Це можливість залучити дешеві гроші та, шляхом кооперації з європейськими партнерами, отримати ті технології, яких Україні не вистачає для виробництва якіснішої та сучаснішої зброї.

«Отримавши ці можливості, фінансування і технологічне оновлення від наших партнерів, ми зможемо виробляти зброї на 25-30 мільярдів євро на рік, а не на 9 мільярдів, як сьогодні», - сказав він.

Данило Гетманцев зазначив, що наразі завдання – щоб вітчизняні виробники, які здатні виробляти в рази більше сучасної, технологічної зброї, ніж замовляє держава, зайняли гідне місце на зростаючому світовому ринку зброї.

«Зрозуміло, що не всю зброю ми можемо постачати за кордон, будуть певні обмеження. Моя позиція: питання щодо експорту зброї потрібно готувати до реалізації зважено, цим мають займатися профільні спеціалісти, а не політики. Воно має стратегічно слугувати нашим національним інтересам. Оборонним, адже так наші виробники зможуть виготовляти найсучаснішу зброю, яку ми зможемо використовувати для захисту України. Економічним, адже вихід на міжнародний ринок зброї — це й додаткові робочі місця, податки до державного бюджету, експортна виручка і розвиток нашої економіки», - заявив він.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що у Раді зареєстрували законопроект про діяльність приватних компаній у військовій сфері, які зможуть здійснювати імпорт та експорт зброї.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

ЄС Україна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд пояснив, чи є перебування за кордоном та карантин поважними причинами для визначення додаткового строку прийняття спадщини

Поважними причинами пропуску строку є лише ті, що пов'язані з об'єктивними, непереборними та істотними труднощами для спадкоємця на вчинення дій щодо прийняття спадщини – Верховний Суд.

Перед ВККС поставили завдання провести аналіз вмотивованості рішень ВККС

ВККС повинна вже у 2025 році провести аналіз вмотивованості своїх рішень.

НАБУ, САП, НАЗК і ВАКС – кому в рамках дорожньої карти щодо переговорів про вступ до ЄС має бути забезпечено конкурентний рівень зарплати

Дорожня карта для перемовин про вступ до ЄС передбачає вже з початку 2025 року конкурентний рівень зарплати в НАБУ, САП, НАЗК та ВАКС – при цьому у НАЗК середня зарплата за березень 2025 року склала у керівництва – 276,3 тисяч грн, у керівника структурного підрозділу – 155,8 тисяч грн, у спеціаліста – 94,3 тисяч грн.

Денис Маслов заявив, що вже незабаром має бути забезпечений достойний рівень оплати праці суддів та працівників апаратів судів

Маслов вказав, що конкурентний рівень суддівської винагороди та зарплати для апарату судів передбачає Дорожня карта з питань верховенства права для переговорів з ЄС, однак поки не підписано ані закон щодо реформи оплати праці держслужбовців, ані про доплати суддям.

Якщо кандидата на посаду судді по дорозі на іспит затримає ТЦК, поважність або неповажність неявки визначить ВККС

Кандидатам на посади суддів все ж бажано сповістити Комісію про обставини, які перешкоджають складанню іспиту.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Гринчук
    Руслан Гринчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Надія Губенко
    Надія Губенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді