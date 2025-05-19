Україна зможе виробляти зброї на € 25-30 млрд на рік, — Гетманцев про необхідність відкриття експорту зброї

Данило Гетманцев підкреслив, що на сьогодні Україна виробляє зброї на 9 мільярдів євро на рік, а може виробляти на 25-30 мільярдів.

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Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що країні варто розглянути питання про відкриття експорту для своєї зброї.

Він підкреслив, що наразі країни світу переглядають власні оборонні доктрини та переозброюються. І видатки на придбання зброї зростають.

За словами Гетманцева, ЄС вже затвердив «Білу книгу з питань європейської оборони – Готовність 2030», відповідно до якого країни ЄС повинні витрачати на оборону близько 3,5% свого ВВП.

Затверджений план ReArm Europe, за яким планується витратити 800 мільярдів євро на переозброєння.

Передбачена фінансова програма Security Action for Europe – SAFE, щодо надання пільгових кредитів для зброярів. До програми SAFE, за його словами, потенційно можуть долучатися і наші виробники. Це можливість залучити дешеві гроші та, шляхом кооперації з європейськими партнерами, отримати ті технології, яких Україні не вистачає для виробництва якіснішої та сучаснішої зброї.

«Отримавши ці можливості, фінансування і технологічне оновлення від наших партнерів, ми зможемо виробляти зброї на 25-30 мільярдів євро на рік, а не на 9 мільярдів, як сьогодні», - сказав він.

Данило Гетманцев зазначив, що наразі завдання – щоб вітчизняні виробники, які здатні виробляти в рази більше сучасної, технологічної зброї, ніж замовляє держава, зайняли гідне місце на зростаючому світовому ринку зброї.

«Зрозуміло, що не всю зброю ми можемо постачати за кордон, будуть певні обмеження. Моя позиція: питання щодо експорту зброї потрібно готувати до реалізації зважено, цим мають займатися профільні спеціалісти, а не політики. Воно має стратегічно слугувати нашим національним інтересам. Оборонним, адже так наші виробники зможуть виготовляти найсучаснішу зброю, яку ми зможемо використовувати для захисту України. Економічним, адже вихід на міжнародний ринок зброї — це й додаткові робочі місця, податки до державного бюджету, експортна виручка і розвиток нашої економіки», - заявив він.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що у Раді зареєстрували законопроект про діяльність приватних компаній у військовій сфері, які зможуть здійснювати імпорт та експорт зброї.

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