«Наша зброя — це зброя Європи»: Рустем Умєров закликав партнерів з ЄС зробити пріоритетом закупівлі в українській оборонній промисловості

Під час обговорення нової оборонної ініціативи ЄС SAFE Рустем Умєров закликав партнерів зробити пріоритетом закупівлі в українській оборонній промисловості, зокрема БПЛА та 155-мм боєприпасів.

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Міністр оборони Рустем Умєров взяв участь у відеоконференції міністрів оборони країн Європейського Союзу за участі Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Каї Каллас.

За його словами, основна тема була нова оборонна ініціатива Європейського Союзу SAFE (Security Action for Europe) загальним обсягом 150 млрд євро.

«Наша зброя — це зброя Європи. За останні три роки Україна наростила обсяг оборонного виробництва з 1 млрд доларів у 2022 році до 35 млрд доларів (31 млрд євро) у 2025. Це результат спільних зусиль і величезного внутрішнього потенціалу. Підтримка української оборонної промисловості — це внесок у колективну безпеку всього континенту. SAFE створює механізми для закупівель у критично важливих напрямах», зазначив він.

Рустем Умєров закликав партнерів зробити пріоритетом закупівлі в українській оборонній промисловості, зокрема в таких напрямах:

БПЛА.

«Ми готові до масштабних спільних виробництв і поставок — як для потреб фронту, так і в майбутньому для європейських армій», підкреслив очільник відомства.

155-мм боєприпаси.

«У 2022 році Україна не виробляла цей калібр. Сьогодні ми спільно з партнерами розвиваємо спроможність виготовляти понад 1 мільйон снарядів щороку. Це реальний внесок у посилення загальноєвропейської стійкості.

Також відкриті до співпраці в інших критичних напрямах: артилерійські системи, ППО, засоби РЕБ», додав Умєров.

Нагадаємо, нещодавно голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що країні варто розглянути питання про відкриття експорту для своєї зброї.

За словами Гетманцева, ЄС вже затвердив «Білу книгу з питань європейської оборони – Готовність 2030», відповідно до якого країни ЄС повинні витрачати на оборону близько 3,5% свого ВВП. Затверджений план ReArm Europe, за яким планується витратити 800 мільярдів євро на переозброєння. Передбачена фінансова програма Security Action for Europe – SAFE, щодо надання пільгових кредитів для зброярів. До програми SAFE, за його словами, потенційно можуть долучатися і наші виробники. Це можливість залучити дешеві гроші та, шляхом кооперації з європейськими партнерами, отримати ті технології, яких Україні не вистачає для виробництва якіснішої та сучаснішої зброї.

«Отримавши ці можливості, фінансування і технологічне оновлення від наших партнерів, ми зможемо виробляти зброї на 25-30 мільярдів євро на рік, а не на 9 мільярдів, як сьогодні», - сказав він.

Данило Гетманцев зазначив, що наразі завдання – щоб вітчизняні виробники, які здатні виробляти в рази більше сучасної, технологічної зброї, ніж замовляє держава, зайняли гідне місце на зростаючому світовому ринку зброї.

«Зрозуміло, що не всю зброю ми можемо постачати за кордон, будуть певні обмеження. Моя позиція: питання щодо експорту зброї потрібно готувати до реалізації зважено, цим мають займатися профільні спеціалісти, а не політики», - заявив він.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що у Раді зареєстрували законопроект про діяльність приватних компаній у військовій сфері, які зможуть здійснювати імпорт та експорт зброї.

Автор: Наталя Мамченко

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