11 тисяч доларів за переправлення чоловіків до Молдови — на Одещині викрили організатора

Поліцейські затримали ділка, коли він власним автомобілем віз клієнтів у напрямку українсько-молдовського кордону.

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На Одещині викрили організатора незаконного переплавлення чоловіків через державний кордон. Зловмисник за 11 тисяч доларів гонорару допомагав бажаючим у незаконний спосіб потрапити до Молдови. Про це повідомляє поліція регіону.

Встановлено, що 45-річний житель Одеси організував схему нелегального переправлення чоловіків за кордон. Із невстановленими наразі спільниками він підшукав двох клієнтів з Одещини, яким запропонував трансфер до кордону з Молдовою в обхід офіційних пунктів пропуску та інструкцію щодо подальшого безпечного пішого перетину кордону так, щоб уникнути зустрічі з прикордонниками.

Вартість цього «пакету послуг» становила 11 тисяч доларів із кожної людини.

Поліцейські затримали у процесуальному порядку ділка, коли він власним автомобілем віз клієнтів у напрямку українсько-молдовського кордону.

Відносно пасажирів за спробу незаконного перетинання державного кордону України прикордонники склали протоколи за ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Правопорушникам загрожує штраф або адміністративний арешт.

«У водія слідчі вилучили транспортний засіб, на який наклали арешт. На підставі зібраних доказів фігуранту повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненій щодо кількох осіб, з корисливих мотивів. Згідно з санкцією ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, цей злочин карається позбавленням волі на строк до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави», - зазначив начальник територіального підрозділу поліції Андрій Донець.

Встановлюються спільники затриманого. Досудове розслідування триває.

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