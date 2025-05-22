На велосипеді чагарниками в Україну нелегально намагався потрапити нідерландець

На кордоні зі Словаччиною затримали громадянина Нідерландів, який нелегально намагався потрапити в Україну.

Фото: zahidnuy.kordon

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На Закарпатті прикордонники затримали іноземця, який намагався незаконно перетнути кордон із боку Словаччини. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Порушника виявили військовослужбовці Чопського загону неподалік від відділу «Соломоново». Чоловіка зафіксувала камера спостереження — він рухався велосипедом у бік України. На відкритій ділянці кордону іноземець їхав, а в чагарниках – пішов пішки, тягнучи велосипед.

Група реагування оперативно вирушила на місце і затримала чоловіка всього за 50 метрів до державного кордону — він саме намагався перелізти через загороджувальний паркан.

Затриманий виявився 41-річним громадянином Нідерландів. Спершу він запевняв, що подорожує Європою та планував відвідати Україну, хоча й не мав закордонного паспорта. Згодом зізнався, що в Нідерландах мав проблеми із законом, а нещодавно втратив роботу в Німеччині, де мешкав останнім часом.

Порушника доставили до прикордонного підрозділу та притягнули до адміністративної відповідальності за незаконний перетин кордону. Після завершення всіх процедур його передали Словаччині у рамках реадмісії.

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