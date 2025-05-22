У Харкові судитимуть військовослужбовця ТЦК, який вдарив вчителя історії

Підозрюваний через словесну суперечку під час перевірки документів вдарив учителя історії.

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У Харкові прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця – працівника одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за фактом хуліганства. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що інцидент стався у місті Харкові під час роботи мобільної групи з оповіщення військовозобов’язаних.

Зазначається, що підозрюваний через словесну суперечку під час перевірки документів вдарив учителя історії.

Раніше ми писали, що у Харкові працівник ТЦК вдарив хлопця під час мобілізаційних перевірок.

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