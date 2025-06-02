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Військовослужбовця ТЦК, який ударив вчителя у Харкові, відправили на фронт

16:06, 2 червня 2025
Раніше військовослужбовець раніше воював на Ізюмському та Авдіївському напрямках.
Військовослужбовця ТЦК, який ударив вчителя у Харкові, відправили на фронт
Фото: telegraf.com.ua
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Начальник Харківського обласного ТЦК і СП Олександр Конєв повідомив, що військовослужбовець, який вдарив вчителя, вже переведений до бойового підрозділу на передовій. Про це він сказав в інтерв’ю «Фактам».

«Дуже багато було заходів. За результатами службового розслідування до нього було застосовано дисциплінарне стягнення, ухвалено кадрові рішення.

Цей військовослужбовець переведений до військової частини, яка зараз виконує бойове завдання на одному з напрямків, попри те, що він має інвалідність третьої групи», - сказав він.

Конєв додав, що військовослужбовець має бойовий досвід: воював на Ізюмському та Авдіївському напрямках, був поранений і проходив тривале лікування в госпіталі. З 2023 року служив у групі оповіщення ТЦК.

Щодо інших співробітників, які були присутні при інциденті, Конєв також висловив незадоволення: «Вони теж не були праві, бо мали зупинити товариша».

Раніше ми писали, що у Харкові прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця – працівника одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за фактом хуліганства.

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війна ТЦК

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