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Нацполиция представила в Гааге результаты расследования военных преступлений рф в Украине

13:17, 11 марта 2024
К мероприятию присоединились представители более 30 стран.
Нацполиция представила в Гааге результаты расследования военных преступлений рф в Украине
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Полицейские представили результаты расследования военных преступлений на ежегодном заседании экспертов в Гааге. Как сообщили в Нацполиции, к мероприятию присоединились представители более 30 стран – следователи подразделений стран Европы, США и Канады, а также представители Евроюста и международных неправительственных организаций.

Встреча прошла в Штаб-квартире Европола в Гааге (Нидерланды).

Представители украинской делегации поделились с иностранными коллегами уникальными как для полицейских навыками в расследовании военных преступлений во время активной фазы войны с использованием всех новейших возможностей и технологий.

В частности, речь шла о мерах, которые применяют специалисты Нацполиции с целью идентификации лиц, которые совершают военные преступления в Украине. Среди таких:

  • распознавание преступников с помощью систем, включающих в себя сеть из более чем 30 миллиардов изображений лиц, полученных из открытых источников в сети интернет;
  • верификация военных преступников в социальных сетях, в том числе — с помощью инструментов поиска аккаунтов соцсетей по фото Clearview и инструмента идентификации в соцсетях Artellence;
  • использование возможностей спутниковой связи и анализа видео-фото материалов, полученных из изъятых мобильных терминалов, камер видеонаблюдений, камер видеонаблюдений системы «Безопасный город» и т.п.;
  • проведение OSINT исследований (фото-видео материалы, полученные в глобальной сети);
  • использование межведомственной базы данных «Военное преступление», содержащей сведения о 550 000 военных преступников, фактах совершения военных преступлений и доказательства, выявленные во время военной агрессии рф.

Начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе подчеркнул, что доступ к данным подсистемы «Военное преступление», созданной специалистами Нацполиции, предоставлен всем Силам безопасности и обороны Украины.

Это беспрецедентный случай: все силовые ведомства страны объединились не только для уничтожения врага на поле боя, но и для осуществления над ними правосудия в национальных и международных судах. Мы также обмениваемся данными о военных преступниках с Европолом, Евроюстом и другими международными партнерами, которые помогают нам расследовать эти преступления», — отметил он.

Как сообщается, значительных результатов удалось достичь и благодаря техническому оснащению и профильному обучению криминалистов в США, Японии, Германии, Нидерландах и других ведущих странах мира.

По словам Максима Цуцкиридзе, кропотливый труд в совокупности с использованием передовых технологий уже дал более 2,4 тысячи составленных подозрений, половина из которых уже направлена в суд.

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